Roba finestres i radiadors d’un edifici en obres a Torrefarrera

Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir al matí un jove de 29 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sidamon, al Pla d’Urgell, per robar material en un edifici en construcció a Torrefarrera, al Segrià. Segons va informar ahir la policia catalana, cap a les set del matí es va rebre un avís que hi havia un individu a l’interior d’un immoble que està en obres, situat al carrer de les Eres de Torrefarrera. Pel que sembla, l’edifici està precintat per una tanca de formigó de dos metres i mig d’alt, que el lladre hauria escalat.

Fins al lloc dels fets, es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos, que van localitzar l’individu, que coincidia amb la descripció facilitada. Els agents el van enxampar quan estava apilant les finestres i els radiadors que havia arrancat de l’interior de l’edifici per emportar-se’ls amb un vehicle que també tenia preparat i aparcat als voltants de l’obra. El detingut té antecedents i espera passar a disposició judicial.