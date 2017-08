Calcinades 1,2 hectàrees en un incendi declarat a Sanaüja

© Crema per tancar el perímetre de la zona calcinada a Vallbona.

© Crema per tancar el perímetre de la zona calcinada a Vallbona.

Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir en un incendi declarat al terme municipal de Sanaüja i que va calcinar 1,2 hectàrees. L’avís es va rebre cap a dos quarts de dos del migdia i el foc s’hauria originat al peu de la carretera L-314. Fins al lloc es van desplaçar vuit dotacions terrestres i quatre mitjans aeris, que van poder donar per controlades les flames unes dos hores després. L’incendi va afectar matolls i massa forestal. Els Agents Rurals han obert una investigació per determinar-ne les causes.

D’altra banda, diverses dotacions dels Bombers van treballar ahir una altra vegada a la zona de l’incendi que es va declarar dimecres a Vallbona de les Monges i que va calcinar 15 hectàrees. Les tasques dels efectius desplaçats a la zona van consistir a fer diferents cremes controlades per acabar de tancar el perímetre. En total, es van calcinar 400 metres quadrats en una zona de carbonera amb l’objectiu d’evitar que pogués revifar-se. L’incendi es va originar a la mateixa àrea en la qual l’any 2016 van cremar 900 hectàrees.