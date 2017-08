El Segrià licita la recollida de brossa amb illes i porta a porta, però encara tardarà un any

El consell veu necessaris entre 4 i 7 mesos per adjudicar el concurs i el mateix termini per implantar el nou sistema || FCC, la concessió de la qual expiraria a l’octubre, continuarà prestant el servei fins llavors

El Segrià tardarà un any a estrenar el nou sistema de recollida d’escombraries, porta a porta en vint-i-dos municipis i mitjançant illes de contenidors en uns altres quinze (vegeu les claus). L’objectiu de posar-lo en marxa aquesta tardor ha quedat ajornat perquè el consell estima que seran necessaris entre quatre i set mesos per adjudicar aquests serveis i un altre període similar perquè les empreses puguin prestar-los. El ple comarcal va aprovar ahir les clàusules dels concursos que convocarà en els propers dies. També va acordar que, fins que les noves adjudicatàries prenguin el relleu, la recollida segueixi en mans de FCC, el contracte firmat el 2002 i prorrogat de la qual havia d’expirar a l’octubre.

Els plecs per als nous concursos, que preveuen un cost màxim de 27 milions d’euros per a la recollida durant els sis anys vinents, es van aprovar amb les abstencions dels grups d’ERC, el Comú i ICV. Els dos primers es van mostrar crítics al considerar que el govern del PDeCAT, PSC i Unió va actuar amb “precipitació”, encara que va valorar que incorporessin al projecte propostes com ara crear una comissió de seguiment de la nova recollida d’escombraries. Per la seua part, David Ricart (ICV), que va prendre ahir mateix possessió del càrrec, va lamentar que el sistema porta a porta no s’implanti a tota la comarca, mentre que Jaume Izcara (PP) va recordar que adjudicacions del consell han quedat paralitzades per recursos (vegeu el desglossament). D’altra banda, el PDeCAT va defensar que ha buscat el consens amb els ajuntaments per dissenyar la nova recollida d’escombraries. En aquest sentit, la presidenta del consell, Maria José Invernón, va explicar que el concurs per a les illes de contenidors ha suprimit serveis que inicialment havia de prestar l’empresa adjudicatària, com la recol·lecció de residus voluminosos i de grans productors d’escombraries. Va explicar que això respon a peticions de consistoris que prefereixen posar aquestes tasques en mans de les brigades.



El contracte per ampliar-lo i gestionar-lo espera la resolució de recursos contra l’adjudicació

El nou sistema incorpora la pesada de les escombraries recollides a cada poble a fi que cada localitat pagui el cànon d’abocador (30 euros per tona) en funció de la quantitat de residus que aboca sense separar. En el cas de la recollida porta a porta, el sistema obre la porta a bonificar els rebuts dels veïns que més reciclen.

Lleida

El ple va aprovar també renunciar a adjudicar el concurs per al transport escolar, en suspens des de feia quatre mesos arran d’un recurs de la Federació d’Empreses d’Autotransport de Catalunya davant del Tribunal Català de Contractes Públics (com va avançar SEGRE el 6 d’abril passat).

La resolució d’aquest organisme assenyala com a irregular un dels criteris de valoració de les ofertes: l’ens comarcal oferia una puntuació addicional a les empreses que oferissin transport sense cost addicional per a sortides escolars. Així ho va explicar l’equip de govern, que va sotmetre la renúncia a votació com a assumpte d’urgència i es va aprovar per unanimitat.

La presidenta del consell del Segrià, Maria José Invernón, va explicar que l’empresa que presta actualment el servei continuarà fent-ho mentre l’ens comarcal torna a convocar el concurs i l’adjudica. Va afegir que el transport escolar està garantit per al curs vinent i que cap alumne no es quedarà sense aquest servei.

La resolució del Tribunal de Contractes del Sector Públic contra el concurs per al transport escolar del Segrià arriba mentre aquest organisme estudia altres recursos contra l’ampliació i la gestió durant deu anys de l’abocador del Segrià.

Arran de l’adjudicació el mes de maig passat a la UTE formada per Valoriza i Romero Polo, dos dels licitadors les ofertes dels quals van quedar descartades, van recórrer la decisió del consorci comarcal de residus, que integra la Generalitat, el consell del Segrià i la Paeria de Lleida.

Un mètode més car que l’actual, però es preveu estalviar en el cànon

Recollir les escombraries porta a porta és més car que fer-ho mitjançant contenidors, però permet reciclar molt més. Fa possible recuperar més del 70% dels rebutjos, mentre que l’expectativa de les illes se situa en un 33%. Això és rellevant si es té en compte el cànon de la Generalitat, que penalitza les escombraries sense separar als abocadors i que repercuteix en els rebuts que paguen els veïns. Ara és de 30 euros per tona i pujarà fins a 47 el 2020. Al Segrià, la segona comarca que menys recicla a Catalunya, amb un 24%, els 22 municipis que han elegit el sistema porta a porta poden arribar a estalviar més de 350.000 euros en el pagament d’aquest gravamen.