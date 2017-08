Obres en un mes a l’església de Rosselló, i obrirà enguany

Els treballs per a la reconstrucció començaran a principis de setembre || L’alcalde garanteix fidelitat al projecte guanyador

Les obres de reconstrucció de l’església de Rosselló, que va col·lapsar el gener del 2016, començaran a primers de setembre. Tindran una durada d’aproximadament 3 mesos, de manera que es preveu que per a les festes de Nadal ja es puguin oficiar actes religiosos al nou temple. Amb aquesta finalitat, aquesta setmana s’han dut a terme les últimes reunions amb l’empresa constructora, Construccions Monjo, que serà l’encarregada d’executar la primera fase de la intervenció (vegeu SEGRE del 13 de juliol). La setmana que ve els tècnics de la firma faran les proves de les lloses, textures i colors dels materials que es faran servir en aquesta reconstrucció. Cal recordar que l’oposició és crítica amb l’arquitecte del bisbat de Lleida, que dirigirà l’obra, ja que no va advertir de la degradació del temple, i tem que l’actuació es desviï del projecte que va guanyar el concurs d’idees. L’alcalde, Josep Abad, va remarcar que es reconstruirà l’interior tal com era, mentre que l’exterior respectarà el disseny triat.