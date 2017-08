Trull pren possessió com a president del Pla

L’alcalde de Vilanova de Bellpuig, Joan Trull, va ser nomenat ahir president del consell del Pla d’Urgell, en un acte que va tenir lloc a la seu comarcal a Mollerussa i que també va incloure el relleu de diversos consellers comarcals. Així, també van prendre possessió del càrrec Enric Torra, Jaume Amorós i Antoni Vallès pel PDeCAT. Per ERC, ho havien de fer Judit Ibós i Sigfrid Barqué, que van excusar la seua absència per motius personals. El portaveu d’ERC, Josep Maria Puig, va remarcar que la seua absència en l’acte no s’havia de prendre com una insolència al nou president. Trull, que substitueix Josep Maria Huguet, va obtenir un total d’11 vots a favor i 3 abstencions. També van ser nomenats quatre vicepresidents. A l’acte van assistir així mateix el president de la Diputació, Joan Reñé, i l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.