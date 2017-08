Calcinades trenta hectàrees en un incendi agrícola i forestal a Tàrrega

Els bombers van mobilitzar fins a vint-i-dos dotacions terrestres i sis mitjans aeris

Un incendi declarat ahir a Tàrrega va calcinar una trentena d’hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Les flames es van iniciar, per causes que s’investiguen, entre les zones de la Torre del Codina i Pins de la Maresca, al nucli del Talladell. Va ser poc abans de les quatre de la tarda i, en un primer moment, es van enviar al lloc quatre dotacions terrestres i un helicòpter. Tanmateix, el foc va començar a avançar ràpidament i el dispositiu va arribar a assolir la vintena de dotacions terrestres i sis mitjans aeris. El treball dels efectius va permetre donar per estabilitzat l’incendi dos hores després, cap a les quatre de la tarda, especialment al flanc esquerre, la qual cosa va permetre concentrar esforços a la part dreta.

Poc abans de les deu de la nit, els Bombers van donar per controlades les flames i, segons el cos d’Agents Rurals, l’extensió afectada comprenia 20 hectàrees de rostolls de camps segats i unes altres 10 d’una zona boscosa. Al tancament d’aquesta edició, estaven al lloc dos dotacions remullant el perímetre calcinat. D’altra banda, els Bombers també van actuar en un incendi a l’abocador de Tàrrega que es va declarar cap a dos quarts de set de la tarda.