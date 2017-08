El Segarra-Garrigues, de canal de reg a una làmina d’aigua per a usos esportius i lúdics

El piragüisme s’uneix ara als banyistes que utilitzen la infraestructura per al lleure, a més de l’activitat original || Acuaes, la firma titular del canal, prohibeix el bany i instal·la cartells per alertar del perill

El canal Segarra-Garrigues, una infraestructura cridada a ser una oportunitat de futur per al territori amb referència al regadiu, és utilitzat també per a usos lúdics i esportius. A la zona de Tàrrega ahir al matí un usuari de les xarxes socials va capturar un vídeo d’una persona practicant piragüisme. L’empresa estatal titular de la infraestructura, Acuaes, ja va advertir el mes passat la constructora del canal i alcaldes de l’Urgell sobre la constatació de banyistes a la conducció i va demanar actuacions per frenar l’interès d’alguns per utilitzar la làmina d’aigua per a la practica d’activitats nàutiques com succeeix a la zona de Tàrrega i Verdú. La propietària ha instal·lat cartells de prohibició del bany al canal i ha advertit del perill que pot suposar per a la seguretat de les persones, especialment a prop de les comportes de regulació.

L’empresa estatal està al cas de la tendència de la gent a utilitzar la infraestructura per banyar-se, entre altres usos lúdics i esportius, especialment a les zones on hi ha rampes d’accés o escales. Fonts de l’obra van insistir que “està totalment prohibit”. Per la seua part, fonts de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues van explicar que en el seu moment hi va haver sobre la taula una proposta de convertir el canal en navegable, que finalment no va prosperar.

Només 15.000 de les 70.000 ha poden regar-se

El canal Segarra-Garrigues és una obra amb què es preveu regar prop de 70.000 hectàrees de superfície de 73 municipis de la Noguera, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià. Ara per ara, només estan preparades per regar 15.000 hectàrees. El canal principal recorre 84,76 quilòmetres fins a desembocar a l’embassament de l’Albagés, al riu Set. Encara que l’aigua del Segarra-Garrigues serà prioritàriament per a usos agrícoles i ramaders, el canal també transportarà aigua per al consum de boca, usos industrials i per al sector dels serveis.