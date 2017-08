Un incendi destrueix 15 hectàrees de vegetació forestal i agrícola a Artesa de Segre

Les flames han obligat a tallar la L-512 durant tres hores

Un incendi que ja està controlat ha cremat aquesta tarda 15 hectàrees de vegetació forestal i agrícola a Montargull, nucli d'Artesa de Segre. Els Bombers de la Generalitat han activat fins a 17 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris per frenar les flames, que han començat molt a prop de la carretera L-512. La via s’ha hagut de tallar a la circulació durant tres hores, des de les 15.12 fins les 18.00 hores, i fer desviacions per la C-1412b, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Els Agents Rurals han concretat que el 70% de la superfície cremada correspon a massa forestal i el 30% restant, a camps de cultiu. L’avís s’ha rebut quan faltaven cinc minuts per a les dos del migdia i tres hores després el foc ja estava controlat.

Els mitjans terrestres han atacat el cap de l’incendi per evitar que avancés més i també el flanc dret, mentre que els aeris s’han concentrat al flanc esquerre. Diverses dotacions rematen ara les tasques d’extinció. Segons els Bombers, no s’ha hagut de desallotjar ningú ja que a la zona no hi ha cap nucli habitat.