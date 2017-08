Els veïns de la Vansa i Fórnols passen tres dies sense cobertura de telefonia mòbil

El municipi de la Vansa i Fórnols ha estat més de 72 hores sense cobertura de telefonia mòbil de Movistar. L’ajuntament va denunciar ahir la “deixadesa” tant de la companyia de comunicacions com del Govern i els va instar a prendre “solucions urgents” que acabin amb la situació, que qualifiquen ja d’“endèmica’. Aquesta vegada ha sigut un tall que es va iniciar el dia 2 d’agost fins al dia 5, unes 72 hores. L’alcalde, Josep Camps, assegura que la companyia va informar el consistori que les solucions en talls de telefonia de nuclis allunyats “no són ràpides” amb l’argument, indica, que “som massa lluny dels nuclis de població importants”. Aquesta falta de servei va afectar també la telefonia fixa, ja que la gran majoria són telèfons tracks digitals, que funcionen amb telefonia mòbil. “Cada vegada més vivim situacions d’aïllament total”, va lamentar Camps. I és que aquesta no és la primera vegada que succeeix una situació similar. Des del municipi asseguren que “com a mínim una vegada al mes patim episodis d’apagada digital”, tant de telefonia com d’internet. “Ja va sent hora que els municipis petits de muntanya diguem prou”, va dir. Va assegurar que la inversió en telefonia en el municipi en els últims vint anys ha sigut nul·la.