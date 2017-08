Un foc arrasa 15 ha de vegetació forestal i agrícola a Artesa de Segre

Les flames van obligar a tallar durant tres hores la carretera L-512 i fer desviacions || Els Bombers van activar fins a disset dotacions terrestres i deu mitjans aeris

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un incendi va arrasar ahir quinze hectàrees de vegetació forestal i agrícola a Montargull, nucli d’Artesa de Segre. Els Bombers de la Generalitat van activar fins a 17 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris per aturar les flames, que van començar molt a prop de la carretera L-512. De fet, aquesta via va quedar tallada a la circulació durant tres hores, des de les 15.12 fins a les 18.00 hores, i va ser necessari desviar el trànsit per la C-1412b, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT).Els Agents Rurals van concretar que el 70% de la superfície cremada