Reclamen al jutge desnonaments al bloc amb nou pisos okupats a les Borges Blanques

Mentre que l’entitat bancària i l’ajuntament insisteixen a regularitzar-los mitjançant lloguer solidari

Els jutjats de primera instància i instrucció de Lleida han obert almenys dos processos de desnonament al bloc d’habitatges del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques on hi ha nou pisos okupats. Es tracta d’un immoble propietat de Criteria Caixa i gestionat per la Fundació Bancària La Caixa, que el va incloure anys enrere en el seu programa de lloguer solidari. Conflictes entre els okupes i els inquilins de 21 habitatges més van portar l’entitat a retirar de forma temporal els 21 pisos que encara estan buits d’aquest programa, dirigit a persones en risc d’exclusió social (com va avançar