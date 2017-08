Una avaria a Juneda obliga a establir un servei alternatiu a Rodalies

REDACCIÓ Actualitzada 08/08/2017 a les 10:02

© Imatge d'un tren de Rodalies avariat el passat 15 de setembre a les Borges

La circulació de trens entre Lleida i les Borges Blanques de les línies R13 i R14 es troba en aquests moments interrumpuda per una incidència a la catenària a Juneda. Segons ha informat Renfe, ha fallat el sistema d'electrificació del pantògraf del tren i la catenària. La incidència s'ha produit a primera hora del matí i la companyia ha establert un servei alternatiu per cobrir el tram afectat. Els viatgers que viatjaven directament a Barcelona han estat transportats a Lleida per agafar un AVE o Avant. Els tècnics segueixen treballant per solucionar la incidència.