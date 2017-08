Endesa instal·la proteccions per a les aus en una línia elèctrica dels Alamús

Actualitzada 09/08/2017 a les 16:50

L’actuació ha suposat una inversió de 7.000 euros

© Una línia elèctrica amb proteccions per a les aus. Endesa

Endesa ha instal·lat proteccions en una línia elèctrica de mitja tensió a Els Alamús (Segrià) per protegir l’aus de la zona, seguint la política mediambiental de l’empresa en matèria de protecció de l’avifauna i millorar la qualitat del subministrament elèctric dels 1.260 clients de la zona.



Ha folrat ponts, cables i grapes de sis suports amb revestiments de silicona, carcasses protectores i aïllants que ha suposat una inversió de 7.000 euros, segons ha informat aquest dimecres la companyia a través d’un comunicat.



A la zona on s’ha realitzat la instal·lació habiten aus protegides com l’àguila culebrera, el voltor comú i l’àguila cuabarrada.