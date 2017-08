L’enèsima avaria obliga Renfe a cobrir en bus Lleida-Borges i traslladar viatgers a l’AVE

La falta de tensió a la catenària de la línia que comunica Lleida amb Barcelona per la costa que va afectar tres combois amb 245 viatgers || Segona incidència en les línies regionals en els dos últims dies

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Una incidència a la catenària va obligar ahir Renfe a habilitar un servei d’autocar per cobrir el trajecte entre Lleida i les Borges Blanques des de les 6.23 hores, hora de sortida del primer tren afectat per l’avaria, fins a les 10.11, i a traslladar els passatgers que es dirigien directament a Barcelona en els trens AVE i Avant. Fonts de la companyia van confirmar que la incidència es va produir entre el pantògraf i la catenària d’un tren de mercaderies al seu pas per Juneda, interrompent la circulació de trens en els dos sentits de la línia. Es van