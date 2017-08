La Seu habilitarà nous espais per a joves a proposta dels veïns

C. SANS

La creació d’un Espai Jove al centre cívic l’Escorxador ha estat la proposta més votada en aquesta nova edició dels pressupostos participatius de la Seu, en els quals els veïns poden decidir la destinació d’una partida de 100.000 euros. Aquest espai per a joves d’entre 12 i 25 anys va rebre 85 vots i comptarà amb una dotació de 20.000 euros.

La segona proposta més votada, amb 68 punts, és habilitar una zona com a parc juvenil. Requerirà reformar l’actual skate park a l’Horta del Valira, on s’instal·laran també barres per a entrenament. Aquest projecte té una dotació de 25.000 euros. La tercera de les cinc propostes guanyadores és la substitució de la gespa artificial de les pistes municipals de pàdel, amb un cost aproximat de 15.000 euros.

Finalment, s’instal·larà un equip de megafonia al poliesportiu, valorat en 6.000 euros; i canviaran la ubicació de contenidors de recollida selectiva a la plaça de l’Arbre de Castellciutat, amb un pressupost de 45.000 euros. La presentació va anar a càrrec de la regidora Anna Vives, que va explicar que han participat 330 persones en el procés, una mica menys que els 363 veïns del 2016. S’hi han presentat 112 propostes, de les quals 37 van ser validades. Cinquanta-set es van descartar perquè no s’ajustaven a criteris tècnics i econòmics i divuit perquè estaven repetides.