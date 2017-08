Pas endavant per garantir el transport sanitari a les persones sense recursos a l'Alt Urgell

L’assemblea de la Xarxa de Suport Mutu ha donat per finalitzada l’ocupació del CAP de la Seu d’Urgell

La Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Urgell i la gerència de la regió sanitària van arribar dimarts a un acord per al pagament dels desplaçaments sanitaris per a les persones en situació econòmica precària.



Segons un comunicat de l’entitat, el compromís de les autoritats inclou contactes a nivell parlamentari, de l’ajuntament i del síndic de greuges de Catalunya per tal d’explorar quina és la via per a una solució general i permanent als desplaçaments sanitaris per a les persones sense recursos.



També es treballarà per a usar els taxis que ja es paguen per a patologies de llarga durada que si estan cobertes (diàlisi, quimioteràpia, radioteràpia i transplantaments) per a aprofitar-los per a desplaçaments sanitaris de persones sense recursos.

En el cas de Yann Marais, que ha hagut de desplaçar-se en diverses ocasions a Lleida sense ser cobert el cost per l’administració, es reembolsarà el cost dels viatges.



L’assemblea de la Xarxa de Suport Mutu va acceptar dimarts a la tarda l’oferta de la regió sanitària i va donar per finalitzada l’ocupació del CAP de la Seu d’Urgell iniciada dilluns, a l’espera de la reunió programada a inicis de setembre.