Adrall treu partit del seu passat miner

C. SANS

Caminada popular pel recorregut que recupera la història com a atractiu turístic

© La ruta guiada es va acabar a la central elèctrica d’Adrall, on traslladaven el carbó per produir llum.

Una caminada popular recordava ahir el passat miner d’Adrall, quan aquesta localitat de l’Alt Urgell i els pobles veïns van viure una època d’esplendor econòmica entre els anys vint i quaranta del segle passat gràcies a l’extracció de carbó. Es feia servir com a combustible a la central tèrmica que subministrava electricitat a Barcelona. Després de molts anys d’abandó, el municipi treu partit ara de la seua història com a reclam turístic.

Adrall va crear el 2013 una via verda que va batejar com a Camí de les Mines per donar a conèixer aquesta activitat industrial. Va suposar una inversió d’1,3 milions i va del Pla de Sant Tirs, a Ribera d’Urgellet, a tres mines de carbó al bosc.