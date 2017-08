Els gairebé 70 alcaldes del Segrià i la Noguera recolzen la pagesia davant la crisi de la fruita

Els consells hi donen el seu suport i aporten mesures per beneficiar les varietats de pinyol pel veto rus que repercuteix en els preus || Remetran les seues exigències a administracions, sindicats i la CE

Els gairebé 70 alcaldes del Segrià i la Noguera van ratificar ahir un manifest a favor de la pagesia arran de la greu crisi de preus que pateix el sector de les varietats de pinyol a causa del veto rus que des del 2014 ha costat a Lleida gairebé 140 milions d’euros (més informació a la pàgina 21). Segrià, Noguera, Pla, Urgell i les Garrigues concentren el 86,4% de la superfície de producció de préssec i nectarina de Catalunya, per la qual cosa els consells del Pla, Urgell i les Garrigues també donen suport al manifest.

En el text s’exigeix que Govern i Estat instin la CE a la retirada immediata de les 40.000 tones d’estoc de fruita als magatzems, a estudiar la possibilitat d’implementar la retirada de fruita de pinyol en verd, regularitzar la creació de quotes de plantació que tinguin una limitació establerta amb els productors que tinguin qualificació (Agricultor a Títol Principal, ATP; o Agricultor Professional, AP), i limitar la massificació de grans explotacions no vinculades al sector productiu. A més, només seran perceptors d’ajuts els productors ATP/AP o empreses creades i gestionades per ATP o AP. Remarca que s’han d’establir mesures per mantenir l’agricultor en actiu i de les empreses familiars agràries i les SL i que es redueixi l’índex de rendiment net de fruiters no cítrics en la declaració de la renda, que actualment és de 0,37. També per a les empreses SATS, cooperatives, SL i SA de fruita dolça la rebaixa d’impost de societats ha de passar d’un 25% al 15%. Accelerar els retorns de l’IVA, sufragar la comercialització, innovació, transport i conservació i, sobretot, el repartiment equitatiu de valor afegit; i la promoció del consum intern dins de l’Estat, van ser altres punts del manifest que es remetrà al ministeri i la conselleria d’Agricultura, a la CE, la Diputació, els partits amb representació a Catalunya i Espanya, els sindicats agraris, Afrucat i Federació de Cooperatives.



Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

El debat va estar precedit d’una picabaralla que va iniciar l’alcalde d’Alcarràs, Miquel Serra (ERC), pel que va considerar un veto a una reunió prèvia d’alcaldes a Torrelameu amb la mateixa finalitat (vegeu SEGRE del 8) per part del president de la Diputació, Joan Reñé (PDeCAT), al qual va criticar per les seues formes i “amenaces”. Reñé (que no estava a la sessió) va assenyalar que és fals que proferís amenaces i que només va contestar a les seues trucades.

Reñé va incidir, igual que el president del consell d’alcaldes, David Massot, que el consell del Segrià era l’organisme idoni per a aquest acte, tal com va recordar en el ple previ del 28 de juliol. Alguns alcaldes van lamentar la bronca i van instar a abordar la problemàtica sense dilacions ni polèmiques i tots units.