L'accident d'un camió obliga a tallar l'autovia A-2 a Alpicat

Actualitzada 10/08/2017 a les 19:04

© Una imatge de l'accident, amb els serveis d'emergència treballant per excarcerar el camioner. Servei d'Emergències Mèdiques.

Un camió ha xocat aquest dijous a la tarda contra un pont de l'A-2 a Alpicat (Segrià) i ha obligat a tallar l'autovia en els dos sentits de la marxa durant uns tres quarts d'hora, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.



L'accident s'ha produït per causes que s'investiguen poc després de tres quarts de cinc de la tarda a l'altura del quilòmetre 459,6 i l'autovia ha quedat tallada fins poc després de dos quarts de sis, quan s'ha reobert un carril.



Fins al lloc s'han desplaçat vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat, que treballen per excarcerar el conductor del vehicle. El camioner ha quedat atrapat a l'interior del vehicle però està conscient.



També s'ha desplaçat fins al punt de l'accident un helicòpter medicalitzat del SEM.