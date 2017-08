Bellpuig recupera la gestió de l’aigua i se suma a Vilagrassa, que ho va fer el 2016

A les comarques de Lleida altres municipis han optat els dos últims any a assumir el servei

L’ajuntament de Bellpuig ha donat llum verda la modificació de la gestió del servei de proveïment d’aigua potable, que passarà a ser pública al cent per cent. Així ho va explicar l’alcalde, Salvador Bonjoch, després d’aprovar de forma definitiva la municipalització del servei de l’aigua al ple del passat dia 26 de juliol. L’objectiu final és, segons el primer edil, “poder reduir la factura d’aigua de l’usuari”. Així mateix, considera que amb la municipalització del servei podran tenir més pes de decisió i agilitzar casos de pobresa. Bellpuig s’integrarà al Consorci per la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) per