Els Bombers han realitzat 161 rescats en el medi natural a Lleida fins el juliol

La Generalitat demana als ciutadans extremar les precaucions a la muntanya davant l'elevat nombre de serveis

Divulgació dels consells de seguretat a la muntanya

El Bombers de la Generalitat han realitzat 161 rescats en el medi natural a la demarcació de Lleida entre l'1 de gener i el 31 de juliol, sobretot a les comarques del Pirineu. Del total de serveis, 119 són rescats de muntanya; 33, recerques de persones, i 9, rescats o salvaments en el medi fluvial.En aquest sentit, davant l’elevat nombre de serveis que es produeixen al medi natural, els Bombers, juntament amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), demanen extremar les mesures de seguretat i autoprotecció a l’hora de realitzar activitats a la muntanya.Durant els últims anys, el nombre de rescats i salvaments al medi natural atesos pels Bombers de la Generalitat ha anat augmentant. Aquesta tendència a l’alça preocupa especialment durant els caps de setmana i els mesos amb períodes de vacances en què l’afluència de persones a la muntanya, tant per realitzar activitats esportives com de lleure, és més elevada.A més, els Bombers alerten que molts dels serveis que realitzen s’haurien pogut evitar si s’haguessin tingut en compte els consells bàsics de seguretat i autoprotecció.Els Bombers de la Generalitat difonen els consells de prevenció i autoprotecció al seu web , així com a través del seu compte de twitter @bomberscat . També han publicat al seu Canal Youtube un vídeo amb consells bàsics de seguretat.