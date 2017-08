Ipcena ha presentat una denúncia contra l’agent que acusen d’atacar l’animal d’una veïna quan estava fora de servei || La denunciant diu que no és la primera vegada i aniran als tribunals

© Vista del gat, amb les ferides al coll, al centre veterinari on va ser atès.

Exigeixen inhabilitar un mosso d'esquadra per disparar contra gats a les Borges

L’entitat ecologista Ipcena ha presentat una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra contra un agent de la comissaria de Tàrrega que acusa de disparar, fora de servei, contra gats d’una veïna a les Borges Blanques. L’associació i la denunciant exigeixen a Interior que inhabilitin l’agent, a més d’investigar-lo per un delicte contra els drets dels animals, i presentaran una altra denúncia a Territori i als jutjats de Lleida amb altres entitats i protectores.

El gat està viu i es recupera de les ferides. Segons la denúncia, els fets van tenir lloc el passat 4 d’agost a les vuit del matí quan la dona, Maria Carme Lacasa, va sentir trets i va veure el seu gat al terra de la terrassa ferit. En aquell moment, va veure el denunciat amb una escopeta de balins amb aire comprimit a les mans i li va dir que el denunciaria.



Ipcena demana al consistori de les Borges que derogui l’ordenança que permet el sacrifici d’animals

“Ell em va contestar que era la meua paraula contra la seua”, va explicar Lacasa. Aquesta veïna de les Borges Blanques també va explicar que en el moment de l’incident a la terrassa hi havia la seua besnéta de vuit anys, per la qual cosa van culpar l’agent de posar en perill la seguretat de les persones.

Segons la denúncia, no és la primera vegada que aquest veí comet actes d’aquest tipus. Lacasa denuncia que en els dos últims anys uns deu gats haurien mort per trets o enverinats i sospiten que ell n’és el responsable. El portaveu d’Ipcena, Joan Vàzquez, va explicar que presentaran una denúncia administrativa a la conselleria de Territori i Sostenibilitat per una infracció greu de la normativa de protecció animal i aniran als tribunals al setembre.

D’altra banda, Vàzquez va exigir a l’ajuntament de les Borges que derogui l’ordenança municipal, al permetre el sacrifici d’animals, que contravé la llei catalana, i si el centre d’acollida compleix les condicions adequades.

L’entitat ecologista Ipcena ha presentat els informes mèdics que avalen que el gat tirotejat el dia 4 d’agost presenta tres impactes de balins, casquets que no li han pogut retirar per no posar en risc la seua vida.

L’article 337 del Codi Penal, per un delicte contra el dret dels animals, preveu que es castigui amb una pena des de tres mesos i un dia fins a un any de presó.

L’agent declara a comissaria i nega ser l’autor dels trets

L’agent denunciat per Ipcena, veí de les Borges Blanques i adscrit a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Tàrrega, ja ha declarat en dependències policials, tràmit habitual al rebre la denúncia per part de l’afectada. A la declaració, el mosso ha negat que sigui l’autor dels trets i recorda que hi ha més veïns en aquesta zona, segons van informar ahir fonts de la policia catalana.