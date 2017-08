Indignació a Aran i l’Alta Ribagorça per un nou tall de tres hores a la carretera N-230

Per retirar un camió bolcat a Areny que va interrompre la circulació en els dos sentits a les portes del pont d’agost || El govern aranès i el consell exigeixen mesures davant de la precarietat de la via

El Conselh Generau d’Aran i la comarca de l’Alta Ribagorça van mostrar ahir la seua indignació per un nou tall de més de tres hores a l’N-230 entre Areny i Sopeira, en el quilòmetre 104, per retirar un camió bolcat, uns treballs que van provocar la interrupció de la circulació en els dos sentits de la via i retencions de fins a 10 quilòmetres durant el matí. El síndic d’Aran, Carlos Barrera, va assenyalar la necessitat d’actuar d’“urgència” a l’N-230 davant de l’actual “precarietat absoluta i col·lapse” de la via que no pot absorbir el gran nombre de camions que