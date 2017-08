Un camioner ferit crític a l'encastar-se contra un pont a l'A-2 a Alpicat

REDACCIÓ Actualitzada 11/08/2017 a les 08:58

© Tasques de rescat del camioner a Alpicat. Amado Forrolla © Una imatge de l'accident, amb els serveis d'emergència treballant per excarcerar el camioner. Servei d'Emergències Mèdiques. © L'accident sense més conseqüències d'aquest camió va provocar un caos de 3 hores a l'N-230. SEGRE





Un camioner va resultar aquest dijous ferit crític al patir una col· lisió i encastar-se contra un pont a l’A-2 al terme municipal d’Alpicat. L’accident va tenir lloc poc abans de les cinc de la tarda quan, per causes que s’investiguen, van col·lidir dos tràilers i un va acabar xocant contra el pont. Els Bombers van tardar tres hores i mitja a poder excarcerar el camioner, que va quedar atrapat a l’interior de la cabina i va ser evacuat a l’hospital Arnau. L’accident va provocar quatre quilòmetres de cues i un carril de la via en direcció a Barcelona va estar tallat durant hores.