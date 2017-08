Aran exigeix una nova cimera per l’N-230 i més controls a l’agost

Remetrà la proposta de reforma a la Diputació al setembre

El Conselh d’Aran remetrà a la Diputació a finals del mes que ve la proposta per adoptar mesures de seguretat al tram entre Areny i la boca sud del túnel de Vielha de l’N-230, que preveu un tercer carril per a avançaments en diversos trajectes i rotondes en cruïlles tan importants com la que dóna accés a la Vall de Boí. El síndic, Carlos Barrera, va indicar ahir que és una proposta totalment assumible amb la qual es pot evitar accidents com el que es va produir dijous en aquesta zona (vegeu SEGRE d’ahir). Una vegada enllestida la proposta, se