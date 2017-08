Crema el remolc frigorífic d'un camió a l'A-2 a Bellpuig

Aquesta matinada i no hi ha hagut ferits

Els Bombers de la Generalitat han sufocat aquesta matinada l'incendi en un camió frigorífic a l'autovia A-2, al terme municipal de Bellpuig. El foc ha començat, per causes desconegudes, al voltant de dos quarts de cinc de la matinada al punt quilomètric 495 d'aquesta via.

Segons han informat els Bombers, les flames han començat en una roda del vehicle i s'ha propagat cap a la càrrega. En l'extinció hi han treballat un total cinc dotacions dels bombers, que l'han extingit a un quart de set del matí. El foc ha malmès el remolc i la càrrega d'aliments que hi havia a dins. Cap persona ha resultat ferida.