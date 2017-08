Els contraris a la planta de compostatge d’Ossó es manifestaran cada setmana

La plataforma Salvem els Plans de Conill convocarà mobilitzacions tots els divendres durant aquest mes d’agost contra la planta de compostatge d’Ossó de Sió, les obres de la qual han començat ja amb els primers moviments de terres (com va avançar SEGRE el passat 15 de juliol). Així ho van anunciar ahir membres d’aquest col·lectiu, que es van reunir a la Figuerosa per adreçar-se a Bellver d’Ossó, on resideix el promotor de la polèmica instal·lació.

D’altra banda, membres de la plataforma van explicar que han posat una denúncia contra l’ajuntament d’Ossó de Sió, al considerar que va permetre l’inici de les obres de la planta de compostatge durant el període de nidificació dels ocells que habiten en aquesta zona, qualificada com a zona d’especial protecció d’aus (zepa).

Valoren que això suposa vulnerar les clàusules de l’autorització, encara que van apuntar que, en els últims dies, han cessat els moviments de terres en els terrenys on s’haurà d’ubicar la planta. L’inici dels treballs i el ressorgiment de les mobilitzacions arriba després que el promotor hagi obtingut tots els permisos de la Generalitat i de l’ajuntament.