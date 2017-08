Inicien la recuperació de les 178 hectàrees de bosc que es van cremar a Calvinyà fa cinc anys

C. SANS 12/08/2017 a les 05:09

Forestal Catalana treu a concurs per 217.000 euros les primeres actuacions per reposar arbres i pastures en una superfície de 70 hectàrees || El projecte contempla mesures per evitar futurs incendis