Sorprenen un caçador furtiu al Pallars

Els Agents Rurals del departament d’Agricultura han denunciat un caçador furtiu que va ser sorprès la setmana passada en un vedat d’una zona del Pallars quan utilitzava una càmera termogràfica (que mostra en pantalla una imatge de la radiació calorífica que emet un cos), aparell prohibit per a aquest tipus de pràctica.

Anna Servent, responsable dels Agents Rurals a la regió de l’Alt Pirineu, va especificar que “són càmeres amb un visor que permeten disparar de nit”.

Així mateix, representen un greu perill per a la seguretat ja que pot crear confusió entre possibles peces de caça i qualsevol persona que hi hagi per la zona. A l’home, que tenia permís per caçar, se li va decomissar la càmera i haurà de pagar una multa d’entre 401 i 2.000 euros per una infracció greu de la llei de Protecció dels Animals.