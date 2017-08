Circula sis quilòmetres en direcció contrària per l’AP-2 a Puigverd

A. GUERRERO 13/08/2017 a les 05:13

Els Mossos van arrestar l’infractor, de 52 anys, per conducció temerària i investiguen si anava ebri o drogat || Va xocar en lateral amb un cotxe però no hi va haver ferits



SEGRE en format digital Informa't Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a la tarda un conductor que va circular almenys sis quilòmetres en direcció contrària per l’autopista A-2 a l’altura de Puigverd de Lleida i va col·lidir contra un altre cotxe, encara que no es va haver de lamentar ferits. L’arrestat és un home de 52 anys de nacionalitat francesa.La policia catalana va rebre a les 18.40 hores trucades de diversos conductors que alertaven que un turisme Renault Scenic circulava en contradirecció per l’autopista cap a Lleida a l’altura de Puigverd, concretament a l’altura del quilòmetre 144.Una dona va resultar ferida a la C-13

Una dona va resultar ferida a la C-13 quan el cotxe en el qual viatjava va sortir de la via Al cap d’uns minuts, al quilòmetre 150, el cotxe va xocar lateralment contra un altre turisme. Cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra van anar fins al lloc dels fets. L’home va ser detingut per un delicte contra la seguretat en el trànsit per conducció temerària, segons va informar un portaveu de la policia catalana. Així mateix, investiguen si l’home conduïa en estat ebri, drogat o sota els efectes d’algun medicament. D’altra banda, una dona de 55 anys va resultar ferida ahir al matí quan el cotxe en el qual viatjava va sortir de la via a la carretera C-13 entre la Sentiu de Sió i Cubells. L’accident es va produir quan el vehicle va col·lidir contra la barana. Fins al lloc van acudir dos dotacions dels Bombers, diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La dona va es va fer policontusions i va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Per la seua banda, la carretera N-145 entre la Seu d’Urgell i Andorra va registrar ahir dissabte al matí diversos quilòmetres de retencions per accedir al Principat. Trànsit recomana prudència al volant durant aquest pont.