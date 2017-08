La fauna de Lleida ja atreu milers de turistes i recupera un poble abandonat

Una família fa reviure l’antic nucli de Buseu i el dedica a l’albirament d’aus

El turisme basat en la fauna salvatge atreu ja milers de visitants a Lleida. Els safaris de Ponent tenen menys adeptes que altres activitats al medi natural com el ràfting o el senderisme, però demostren ja potencial per activar l’economia de les zones rurals on arrelen. Exemple d’això és la recuperació del poble abandonat de Buseu.Són un exèrcit, però vénen en són de pau. Acudeixen a la recerca de calma i, quan la troben, procuren no alterar-la. Discrets i molt dispersos, defugen les multituds per disfrutar del que la naturalesa els ofereix. Resulta gairebé impossible precisar-ne el nombre, encara que