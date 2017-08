La junta que governa el Talladell exigeix deixar sense sou el president

Els dos últims vocals convoquen una sessió per retirar-li tota retribució al “no complir les obligacions” || Després de la dimissió de la resta de membres al juny

L’entitat municipal descentralitzada (EMD) del Talladell, que depèn de l’ajuntament de Tàrrega, ha convocat per divendres que ve una junta de veïns extraordinària amb un sol punt a l’ordre del dia: deixar sense retribució el president, Francesc Rodríguez. Els que impulsen aquesta sessió són els dos únics vocals que queden a l’equip de govern, Marta Vilardosa i Ferran Muntané. Els altres quatre van dimitir fa uns mesos (vegeu SEGRE del passat 24 de juny).Els vocals argumenten que Rodríguez no ha de rebre cap retribució perquè “no compleix la dedicació i les obligacions del càrrec de president”, i van assenyalar com