Salàs espera més de 2.000 persones a la XXVII Fira d’Art

Durant tot el cap de setmana, en què exposen disset pintors

Més de 2.000 persones està previst que passin per la XXVII edició de la Fira d’Art de Salàs de Pallars, que aquest any se centra en paisatge, segons va explicar ahir la regidora de Cultura, Rosalia Farré. Un total de disset artistes exposen a les antigues eres de la població on fa anys es guardava els cavalls i, d’aquesta manera, la població torna a donar-los utilitat. D’altra banda, dinou pintors conformen el Saló dels Pallaresos, artistes del Pirineu que tenen a la pinacoteca del Casal Sant Pere un espai per exhibir les seues obres.

La fira es va inaugurar ahir al migdia i a la tarda també es va donar inici al tercer concurs d’Instagran amb la mateixa temàtica. A les sis de la tarda es va fer un taller de quimigrames, una tècnica pictòrica que produeix imatges combinant procediments i materials propis de la pintura i de la fotografia.



A càrrec de l’Associació Fira d’Art Salàs de Pallars en col·laboració amb l’ajuntament

Després se’n va portar a terme un altre de papiroflèxia. Segons Farré, també s’han fet dos intervencions artístiques a l’antic safareig i en un camp on s’ha fet una al·legoria sobre el caràcter acollidor dels Pallars en favor dels refugiats. El festival de música antiga Diaspora tancarà demà dilluns el certamen.