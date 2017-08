Una gran explosió a la xarxa elèctrica de l'estació de Puigverd talla la circulació de trens entre Lleida i Les Borges

REDACCIÓ Actualitzada 14/08/2017 a les 13:38

Al lloc no hi havia ningú, per la qual cosa no s’han hagut de lamentar danys personals

© Bombers al lloc de l'explosió. S.Diego

Una explosió a la instal·lació elèctrica soterrada a l’estació de Puigverd de Lleida ha deixat sense subministrament la línia fèrria, el que ha obligat a interrompre la cirulació de trens entre Lleida i Les Borges. El sinistre ha tingut lloc cap a les 11.15 hores, quan hi ha hagut una explosió que ha generat una gran alarma entre els veïns del poble, molts dels quals han pensat que havia esclatat una bomba. L’explosió ha aixecat tres arquetes d'una andana uns 4 metres d’altura, encara que per sort en aquell moment no es trobava ningú al lloc, per la qual cosa no s’han hagut de lamentar danys personals.



Inicialment, s'ha apuntat que haurien explotat dos transformadors elèctrics soterrats, un d’alta tensió i un altre de baixa, pero posteriorment els bombers han informat que encara no se sap si hi ha algun transformador afectat i que l'explosió ha estat provocada per una sobrecàrrega de la línia .



Així mateix, han detallat que molt poc abans de que tingués lloc el sinistre, han rebut un avís que hi havia un foc vora les vies, per la qual cosa s'haurà de determinar si aquest incendi ha tingut alguna relació amb l'explosió.