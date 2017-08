Organitzen una caminada urbana a Tàrrega a favor de la independència

Actualitzada 14/08/2017 a les 18:22

Dissabte, a partir de dos quarts de nou del vespre

© Organitzen una caminada urbana a Tàrrega a favor de la independència

Les entitats Tàrrega per la Independència i Assemblea Nacional Catalana han organitzat una caminada urbana a favor del 'sí' en el referèndum per la sobirania de Catalunya. Serà el dissabte 26 d'agost, a partir de dos quarts de nou del vespre, amb un recorregut d'uns set quilòmetres per la capital de l'Urgell.



Hi haurà sopar gratuït a l'arribada, per al que cal inscripció.