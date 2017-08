Acampada de tres dies a Tremp i mocions en consistoris del Jussà i Osca contra la MAT

La plataforma contra l’autopista elèctrica acorda reprendre les mobilitzacions al setembre || També prepara al·legacions per oposar-se a la subestació d’Isona, que va rebre el vistiplau al juliol

Gairebé una quarantena de membres de la plataforma unitària contra l’autopista elèctrica, que reuneix veïns i ajuntaments del Jussà i Osca, van participar ahir en una mobilització a Tremp per mostrar el seu rebuig del projecte de molt alta tensió (MAT) del Pallars i del recreixement de la línia de Foradada del Toscar-la Pobla. La iniciativa sorgeix gairebé tres setmanes després que la promotora de la MAT, Red Eléctrica de España (REE), prengués la declaració d’impacte ambiental favorable per part del ministeri de Medi Ambient per a la subestació d’Isona i que a l’abril el departament de Territori de la