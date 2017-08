Una explosió a l’estació de tren de Puigverd de Lleida talla la via 9 hores

Una sobrecàrrega a la xarxa elèctrica, causa del sinistre que va afectar el tram Lleida-

Una explosió a la xarxa elèctrica soterrada de l’estació de tren de Puigverd de Lleida provocada per una sobrecàrrega va tallar ahir la circulació ferroviària entre Lleida i les Borges durant gairebé nou hores. Els fets van tenir lloc a les 11.15 hores quan no hi havia ningú a l’andana, on l’ona expansiva va aixecar tres arquetes i va causar desperfectes.

Una explosió a la instal·lació elèctrica soterrada de l’estació de Puigverd de Lleida va deixar ahir sense subministrament la línia ferroviària, cosa que va obligar a interrompre la circulació de trens entre Lleida i les Borges Blanques durant més de vuit hores. Segons van informar els Bombers, els fets van tenir lloc pocs minuts abans de les onze del matí, quan van rebre un avís d’un incendi de matolls proper a les vies. Al cap de pocs minuts van rebre un altre avís d’una forta explosió a l’andana de l’estació de Puigverd, on afortunadament no hi havia ningú. Els veïns van trucar alertats pel terrabastall, pensant que podia tractar-se d’una bomba. Fins a cinc dotacions es van traslladar al lloc i van controlar el foc, que també va saltar a l’altre costat de la via. L’ona expansiva de l’explosió va aixecar tres arquetes de l’andana, una d’uns quatre metres d’alçada, fet que va causar diversos desperfectes.

Francesc Moncasí, cap de guàrdia dels Bombers de Lleida, va explicar que l’incendi també va afectar una caseta amb cablatge elèctric de baixa tensió. Fonts d’Adif, ens gestor de les infraestructures ferroviàries, van puntualitzar que es tracta de la caseta de l’enclavament, que allotja el sistema de control de les entrades i sortides, és a dir, el que controla el trànsit ferroviari. Segons Adif, l’incendi també va afectar la catenària i les columnes d’electrificació en el quilòmetre 14,900 de la via.



Per treballar en les tasques d’extinció de l’incendi, els Bombers van sol·licitar a Adif que tallés el corrent elèctric. Segons Moncasí, després de l’explosió hi va haver dos incendis més de vegetació lleus en la mateixa via.

L’explosió estaria originada per una sobrecàrrega a la línia elèctrica, encara que cal veure si aquesta també va causar els incendis o bé va ser el primer foc el que la va desencadenar. La investigació dels tècnics d’Adif ho haurà d’aclarir. Aquesta empresa estatal va mobilitzar personal d’electrificació i senyalització per reparar els desperfectes i la circulació de trens es va restablir cap a les 19.30 hores. Per la seua part, tècnics de la companyia Gas Natural també es van personar al lloc per comprovar que no hi havia cap instal·lació seua afectada. Els veïns de les cases properes van denunciar l’estat d’abandó dels voltants de l’estació, on s’acumulen matolls perillosos en cas d’incendi.