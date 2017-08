Les empreses del sector d’esports han cobert un 75% de la seua oferta amb un augment de clients estrangers || El Patronat de la Diputació confirma un agost de rècord igual al del 2006

El turisme assoleix xifres precrisi al Pirineu i el d'aventura creix encara un vuit per cent

Els esports d’aventura també han registrat xifres rècord en el que va de mes i han arribat a una mitjana del 75% de la seua capacitat de serveis, tot un èxit si es té en compte que a Lleida hi ha més de 230 empreses del sector, una vintena només al Pallars Sobirà. Això suposa un creixement de fins al 8 per cent respecte al 2016 en el mateix període, segons va assenyalar el president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, i va ratificar el director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre. Dolcet va indicar que l’agost suposa el 50% dels ingressos de la temporada i, ara per ara, es compleixen els pronòstics.

D’aquesta forma, les activitats de muntanya deixen enrere un juliol anòmal en què les reserves de particulars van patir un retrocés que es va compensar amb l’arribada de grups escolars que van passar les colònies al Pirineu. L’ocupació mitjana durant el mes passat va ser d’un 60%, encara que des de finals de juny hi ha hagut pics de fins al 95% durant els caps de setmana propiciats pels descensos de falles, concerts, festes i altres activitats culturals. Els mateix ha passat en els esports d’aventura.

Dolcet va indicar que durant aquest estiu també s’ha registrat un augment dels turistes estrangers, especialment francesos i israelians, una clientela que ja s’ha consolidat, i en menor quantitat, d’alemanys i holandesos, encara que també més que altres anys.

El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, va confirmar que se superaran els registres de l’any passat, en el qual es van depassar els 570.000 turistes i 1,6 milions de pernoctacions durant tot l’estiu (vegeu SEGRE del dia 6), i que s’ha arribat a les xifres de l’any 2006, abans que comencés la crisi econòmica.

Segons el president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, fins aquest diumenge l’ocupació oscil·la entre el 95 i el 100 per cent a les comarques del Pirineu, mentre que des del 21 fins al 3 de setembre la mitjana se situarà entre el 60 i el 70%, segons les àrees de muntanya ja que hi haurà zones, com Aran, en els quals es podrà arribar al 90%.

Cas especial és el dels càmpings, sobretot els bungalous, ja que molts han aconseguit penjar el cartell de complet aquest mes, que preveu tancar l’any amb més de 410.000 clients (vegeu SEGRE del dia 7).

Pel que fa a les cases de pagès, encara que en els primers sis mesos del 2017 l’ocupació s’han estancat, continuen sent un dels atractius més grans de Lleida. Durant aquest mes també han vorejat el 100% en alguns punts i a les zones on el turisme és secundari han assolit el 40%. Per al que queda de mes i la primera setmana de setembre, la previsió és arribar fins al 80%.

Concurs de pesca infantil al Pont

Mig centenar de nens d’entre quatre i dotze anys van participar ahir en la 39a edició del concurs de pesca infantil del Pont de Suert, a l’Alta Ribagorça. A primeres hores del matí es van sortejar els trams del curs urbà de la Noguera Ribagorçana on els joves pescadors van passar el matí capturant truites, segons van explicar fonts municipals. Posteriorment, es van entregar els premis.