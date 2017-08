Mitja veda amb centenars de caçadors i els rurals, sense reforços ni material

Els agents divideixen l’atenció entre prevenció d’incendis, zones de pesca i caça

La mitja veda va començar ahir a Lleida amb centenars de caçadors que se sumen als que fan batudes de senglars i conills allà on ocasionen danys a l’agricultura. L’activitat cinegètica augmenta mentre que els agents rurals, encarregats de controlar-la, segueixen a l’espera de reforços i de material per exercir aquesta tasca amb seguretat.

Centenars de caçadors van inaugurar ahir al matí la mitja veda en una jornada sense incidències al pla de Lleida. És la més llarga de Catalunya, amb 14 dies que inclouen els dijous, dissabtes, diumenges i festius fins al 15 de setembre, la qual cosa atreu aficionats a la caça de diferents punts de Catalunya (vegeu les claus). S’afegeix a més a les batudes extraordinàries per abatre conills i senglars allà on ocasionen danys a l’activitat agrícola. Mentre que l’activitat cinegètica augmenta a les comarques lleidatanes, els agents rurals, principals resposables de controlar-la, segueixen a l’espera que la Generalitat reforci la plantilla amb la convocatòria de noves places i els doti de material adequat per a la seua autoprotecció mentre exerceixen aquesta tasca. Són compromisos que va adquirir després del doble crim d’Aspa, en el qual van morir dos agents el mes de gener passat.

Una quinzena d’agents estaven desplegats ahir a les comarques del pla, i dividien els seus esforços entre tasques de prevenció d’incendis forestals, el control de zones de pesca i d’espais d’esbarjo i la caça en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. Per a això últim, els rurals disposen en el conjunt de Lleida d’un total de dotze armilles antibales i onze carrabines, tal com va revelar Agricultura en resposta a preguntes parlamentàries fa un mes (vegeu SEGRE del passat 8 de juliol).



Lamenten que el Govern “demani voluntaris” entre els agents per a controls de caça per parelles

Aquest material suposa menys d’una tercera part de l’assignat a tot el cos per a una província on es fan la meitat dels controls de caça de tot Catalunya. Des d’aleshores només algunes coses han canviat. Així, s’han incorporat a la plantilla alguns interins; els agents han començat a rebre cursos d’autoprotecció a l’Escola de Policia de Catalunya, i s’ha modificat el procediment per als controls de caça, si bé ho ha fet d’una manera que ha estat motiu de queixa entre sindicats.

Des de principis d’any, els agents rurals porten a terme controls de caça en grups de tres, tots amb armilla antibala i un d’ells amb una carrabina. Ara la conselleria ha obert la porta que agents que hagin completat el curs d’autoprotecció a l’Escola de Policia puguin fer-los en parelles, sempre amb armilles i una arma, i només si s’hi presten voluntaris. El sindicat CCOO va lamentar que el Govern “demani voluntaris” per a inspeccions de caça al considerar que això suposa “rebaixar la seguretat”.

Val a recordar que el departament d’Agricultura va anunciar la convocatòria de 50 places per a subinspectors “com a molt tard” per al mes d’octubre, així com mig centenar d’agents i 29 interins el 2018. Quant al material per dur a terme inspeccions de caça, està previst que cada agent disposi d’una armilla antibales, defenses i altres elements de seguretat. La conselleria no s’ha pronunciat encara de forma oficial sobre si els agents rurals tindran més armes de foc ni de quin tipus. Actualment fan servir carrabines que la Generalitat va adquirir fa tres dècades.