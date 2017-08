Torà aprova rebre el proveïment d’aigua de la Mancomunitat del Solsonès

El municipi busca finançament per a les obres per garantir el subministrament i la qualitat

L’ajuntament de Torà ha donat llum verda de forma definitiva a la memòria tècnica del projecte per rebre el subministrament d’aigua de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès (MAAS), tal com ho fa Biosca. La memòria preveu la connexió en alta del dipòsit de Biosca amb el dipòsit de Guillons a Torà, actuació amb un pressupost de 165.155,96 euros més IVA. L’alcalde, Magí Coscollola, va explicar que aquesta és una primera fase que “garantiria el consum a bona part de la població”. Va afegir que “és un primer pas per poder aconseguir el finançament necessari per executar l’obra”.De moment s’han