Una pedra de grans dimensions atrapa un excursionista a Lladurs

Actualitzada 16/08/2017 a les 11:18

Els Bombers de la Generalitat van treballar aquest diumenge en cinc rescats al medi natural en el conjunt de Catalunya

© Un rescat dels Bombers. Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat van treballar aquest diumenge en cinc rescats al medi natural en el conjunt de Catalunya, dos al Solsonès i la Val d’Aran. Una de les actuacions va consistir a atendre un excursionista de 24 anys i veí de Sant Feliu de Llobregat que havia quedat atrapat sota una pedra a Lladurs. Els Bombers van rebre l’avís a les 13.21 hores, a la zona del càmping La Comella. Dos excursionistes que feien un descans es van asseure a sobre d’una pedra de grans dimensions que va cedir i va atrapar els peus d’un d’ells. Els Bombers van activar dos dotacions, una de terrestre i un helicòpter, que van atendre i van rescatar el ferit, que va ser traslladat en estat menys greu a l’hospital General de Manresa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).



A la tarda, minuts abans de les 18.00 hores, els Bombers van rebre un altre avís, en aquest cas per rescatar dos persones que feien la via ferrada de Les i van arribar a un punt en el qual no podien avançar ni retrocedir. Per atendre l’emergència, es va activar una dotació terrestre i un helicòpter dels Pompièrs d’Aran, que van rescatar els escaladors a uns cinquanta metres de l’inici de la via. D’altra banda, la resta de rescats dels Bombers durant el dia d’ahir es van efectuar a la Febró (Baix Camp), Porqueres (Pla de l’Estany) i Rupit i Pruit (Osona).