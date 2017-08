Augmenten les trucades al telèfon d'emergències des de Lleida

La majoria, per motius de seguretat i per demanar assistència sanitària

Les trucades al telèfon d’emergències 112 a les comarques de Lleida realitzades durant el primer semestre de 2017 han augmentat un 8,6% respecte al mateix període de l’any passat (23.331 trucades entre gener i juny d’aquest any i 21.487 el 2016).Per tipologies, un 29% de les trucades entre els mesos de gener i juny d’aquest any han estat per motius de seguretat (6.766) davant les 6.600 trucades rebudes el primer semestre de l’any anterior. Un 27,5% han estat trucades per demanar assistència sanitària (6.429) davant les 5.936 trucades durant el mateix període del 2016. Un 23% han estat per avisos de trànsit (5.357) davant les 4.813 trucades el 2016; i finalment un 7,3% han estat trucades per alertar d’incendis (1715) davant de 1.456 trucades pel mateix motiu l’any passat.Des de les Garrigues, durant el primer semestre del 2017 s’han fet 997 trucades al telèfon d’emergències 112, un 21,6% més que el mateix període de l’any passat (820 trucades). En el 33,7% de les ocasions les trucades han estat per motius de trànsit (336 trucades el 2017 mentre que van ser 252 el 2016); seguit de les trucades per demanar assistència sanitària (24,1%) que han estat 240 aquest primer semestre de 2017 i 175 el 2016. Els temes de seguretat representen el 21,2% de trucades, amb un total de 211 avisos aquest 2017 i 183 el 2016. Finalment, per incendis s’han gestionat els recursos operatius en 122 ocasions (12,2%) aquest primer semestre, mentre que van ser 125 l’any 2016.El 34,3% de les trucades al telèfon d’emergències 112 de Catalunya durant el primer semestre del 2017 amb origen a les Garrigues s’han fet des de les Borges Blanques (342 trucades el 2017 i 269 el 2016); 145 avisos (14,5%) s’han rebut des de Juneda (121 el 2016) i 64 trucades s’han fet des d’Arbeca (6,4%) (73 el 2016).Des de la Noguera, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 2.130 trucades el primer semestre d’aquest any, un 9,2% més que l’any anterior, que van ser 1.955 trucades. El 29% d’aquestes trucades (618) s’han fet per demanar assistència sanitària, mentre que se’n van fer 652 per aquest motiu el 2016. Per trànsit s’han gestionat el 28,1% dels avisos (598 el 2017 i 538 el 2016); un 22,4% (477 trucades) s’han fet per motius de seguretat el 2017, mentre que se’n van fer 381 el 2016; i per incendis s’han rebut 183 trucades (8,6%) el 2017 i 179 el 2016.Un 31% de les trucades al 112 entre gener i juny d’aquest any des de la Noguera s’han fet des de Balaguer (662 trucades, el mateix nombre que el 2016); 260 avisos s’han rebut des d’Artesa de Segre (12,2%) i 263 l’any passat, i un 9,6% de les trucades s’han fet des de Ponts (205 avisos) i es van fer 210 trucades durant el 2016.Durant el primer semestre de 2017 s’han fet 1.981 trucades al telèfon d’emergències 112 des del Pla d’Urgell mentre que van ser 1.698 trucades durant el mateix període el 2016, un 16,7% més respecte l’any anterior. La majoria d’aquestes trucades (28,1%) s’han fet per demanar assistència sanitària (556 trucades aquest any i 451 entre gener i juny de l’any passat). Per motius de trànsit s’han fet 488 trucades aquest any (24,6%) davant les 469 de l’any passat; per motius de seguretat han estat 470 trucades (23,7%) i 409 trucades el 2016. I per incendis han estat 203 (10,2%) trucades el 2017 i 155 trucades entre gener i juny del 2016.Un 37,8% de les trucades al 112 durant el primer semestre des del Pla d’Urgell s’han fet des de Mollerussa (750 trucades entre gener i juny el 2017 i 572 durant el mateix període l’any 2016); 250 avisos s’han rebut des de Bell-lloc d’Urgell (12,6%) i 223 durant el 2016, i 157 trucades s’han fet des de Golmés (7,9%) mentre que van ser 131 el mateix període del 2016.Entre gener i juny d’aquest any, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha rebut 1.490 trucades amb origen a la Segarra, un 17,9% més que el mateix període del 2016 (1.264 trucades). El 43,8% han estat trucades per trànsit (652) mentre que al 2016 es van rebre 546 trucades per aquest motiu; un 22,8% de les trucades (339) han estat per demanar assistència sanitària (312 el 2016); el 18% s’han fet per motius de seguretat (268 avisos el 2017 i 229 el 2016); i per incendis s’han rebut 101 trucades el 2017 (6,8%) i 73 el 2016.Un 36% d’aquestes trucades s’han fet des de Cervera, 537 avisos el 2017 i 503 el 2016; 349 trucades (23,4%) s’han fet des de Guissona el 2017 (289 el 2016); i 106 trucades s’han fet des de Ribera d’Ondara (7,1%), i 100 el 2016.Entre gener i juny d’aquest any, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha rebut 14.787 trucades des del Segrià, un 5,4% més que el mateix període de l’any passat (14.034). El 33,1% de les trucades (4900) s’han fet per motius de seguretat, mentre que es van fer 4.975 d’aquesta tipologia durant el mateix període del 2016. Un 28,1% de les trucades (4.151) s’han realitzat per sol·licitar assistència sanitària, i se’n van fer 3.894 el 2016. Per trànsit s’han fet 2.746 trucades (18,6%) el 2017 i 2.495 el 2016; i per incendis s’han fet el 6,5% de les trucades (926) el 2017 i 787 el 2016.El 75,1% de les trucades al telèfon d’emergències 112 durant el primer semestre del 2017 s’han realitzat des de la capital del Segrià, Lleida (11.109) i se’n van fer 10.773 el 2016; un 3% de trucades provenen d’Alcarràs (444), i van ser 353 el 2016; i des d’Almacelles se n’han fet 267 el 2017 (1,8%) i 240 el 2016.Les trucades des de l’Urgell al telèfon d’emergències 112 durant el primer semestre d’aquest any han augmentat un 13,2% respecte al mateix període de l’any passat (1.946 avisos el 2017 i 1.716 el 2016). Un 30,2% de les trucades entre gener i juny de 2017 han estat per motius de trànsit (587) mentre que van ser 513 el 2016. Per demanar assistència sanitària s’han fet 525 trucades (27%) el 2017 i 452 el 2016; per motius de seguretat s’han fet 440 trucades (22,7%) mentre que van ser 423 el 2016; i per incendis s’han fet 180 trucades el 2017 (9,3%) i 137 el 2016.El 45,7% de les trucades al 112 fetes des de l’Urgell s’han fet des de Tàrrega (888 trucades el 2017 i 794 el 2016); el 17,7% s’han originat a Bellpuig (325 avisos el 2017, i 308 al 2016); i el 11,1% s’han fet des d’Agramunt (216 trucades el 2017 i 165 el 2016).