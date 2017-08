El tren entre Lleida i les Borges, sense servei durant tretze dies per l’avaria de dilluns

Transport alternatiu en autorcar els dies feiners fins al proper 3 de setembre || L’horari de les sortides des de la capital del Segrià s’avança una hora per enllaçar amb el tren fins a Barcelona

Renfe i Adif van decidir ahir suspendre durant tretze dies el servei de tren entre Lleida i les Borges després de l’explosió de dilluns a Puigverd de Lleida, que va deixar inutilitzable el sistema de gestió del trànsit de ferrocarrils en aquesta estació i a Juneda. El trajecte va començar a oferir-se amb autocar i els horaris dels que sortiran des de Lleida s’avançaran una hora per arribar a la capital de les Garrigues a temps per poder enllaçar amb el comboi fins a Barcelona, i fins al 3 de setembre no preveuen que es recuperi la normalitat. El servei alternatiu s’oferirà de dilluns a divendres, mentre que durant els caps de setmana els trens cobriran aquest recorregut.

Aquesta mesura arriba després de l’avaria de dilluns, que va deixar greument afectats els sistemes de gestió del trànsit, comunicacions, senyalització i instal·lacions de seguretat a Puigverd i Juneda i al no poder utilitzar el sistema que gestiona les entrades i sortides dels combois de les estacions, se’n va establir un altre de més lent i que provocava grans retards en els horaris. Per aquesta raó, Renfe i Adif han pres una decisió col·legiada per reduir les afectacions i retards que puguin patir els usuaris de les línies R13 i R14, que són les dos que es veuran perjudicades per aquesta decisió.



El trajecte amb autocar es farà de dilluns a divendres i el cap de setmana circularan els trens amb normalitat

El primer dels trens que van ser substituïts per un autocar va ser el que sortia ahir des de Lleida, amb destinació a Barcelona, a les 13.10 hores. Gairebé un centenar de viatgers es van mostrar sorpresos al conèixer que no podien agafar el ferrocarril per desplaçar-se fins a les Borges Blanques, i alguns van assegurar que havien rebut poca informació sobre el canvi.

De fet, alguns passatgers van arribar a pujar al tren que es trobava estacionat a la via a Lleida (que era el que sortia cap a Cervera a les 13.35 hores), encara que els treballadors de l’estació els van explicar la situació i “ningú es va quedar a terra”, tal com va assegurar un dels empleats.

Des de Renfe van informar que el nombre d’autocars que cobriran aquest trajecte serà proporcional als passatgers estimats que s’esperen per a cada un dels trens i que avisaran d’aquest canvi a través dels sistemes de megafonia.

“Tot el servei és un desastre i s’hauria de treballar per millorar-lo”

L’alcalde de Juneda i president del consell de les Garrigues, Antoni Villas, va explicar ahir que el servei de trens entre Lleida i les Borges “és un desastre i s’hauria de treballar per millorar-lo”, encara que va apuntar que “hi ha tan pocs usuaris que no rebem queixes”. Villas va assegurar que la Generalitat es va plantejar començar a oferir un servei de trens més ràpid que l’actual, però que no van tornar a tenir notícies sobre aquest projecte. Va afirmar que ell és un “ferm defensor del tren” i que “si aquest complís els horaris podries arribar a Lleida en aproximadament quinze minuts”. Per la seua part, el primer edil de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, va explicar que a la seua localitat tampoc hi ha usuaris fixos del tren, però va argumentar que això es deu que l’estació es troba allunyada del nucli urbà. Tanmateix, Solsona va assegurar que la gent que necessita desplaçar-se fins a Lleida ho fa mitjançant el servei d’autocar.