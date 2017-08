Els Rurals plantegen decomissar tendes per acampar il·legalment

Serien intervingudes si no hi ha persones a dins i, si n’hi ha, se les multaria

Els Agents Rurals del departament d’Agricultura han detectat aquest estiu un augment de les persones que acampen il·legalment al Parc Nacional d’Aigüestortes, on és una activitat totalment prohibida, i el Parc Natural de l’Alt Pirineu i Aran, on cal demanar autorització a l’òrgan gestor i en què només es pot pernoctar de vuit de la tarda a vuit del matí. Per combatre aquestes pràctiques il·legals, els rurals han intensificat els controls i també es plantegen decomissar tendes. Concretament, quan es detectin durant el dia i en el cas que no hi hagi persones a l’interior. Si n’hi ha, se les