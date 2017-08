Brutal pallissa d’un client als empleats d’un bar al Pont de Suert

L’home volia que el servissin malgrat que el local estava tancat al públic

© A les tres primeres fotos es veu com el client clava un cop de puny a la treballadora i en la quarta, com li tiren una cadira.

© A les fotos es veu com el client clava un cop de puny a la treballadora i en la quarta, com li tiren una cadira.

© A les fotos es veu com el client clava un cop de puny a la treballadora i en la quarta, com li tiren una cadira.

© A les fotos es veu com el client clava un cop de puny a la treballadora i en la quarta, com li tiren una cadira.

La propietària del restaurant La Pizzeria del Pont de Suert i dos empleats van denunciar dimarts a la matinada davant dels Mossos una brutal agressió que els va infligir un client que volia que el servissin malgrat que el local estava tancat al públic. “L’home va entrar cridant i amenaçant, dient-nos que o li posàvem una cervesa o ens destrossava el bar. Al negar-nos-hi, ens va començar a tirar coses i a pegar-nos”, va explicar aquest dijous la propietària del restaurant, Ana Maria Petre, a aquest diari.

L’agressió va ser gravada per una càmera de seguretat i les víctimes l’han facilitat als Mossos d’Esquadra. El succés va tenir lloc a la una de la matinada quan es disposaven a recollir el local. La propietària també va afegir que “l’home m’ha denunciat perquè li vaig llançar una cadira però ho vaig fer per defensar-me perquè vaig témer per la meua integritat”. En el vídeo es pot veure com l’individu, que, pel que sembla, és veí del Pont de Suert, sacseja la treballadora i li clava un cop de puny i cau a terra. Les diligències seran remeses al jutjat.