Redistribueixen l’espai a l’escola de Llavorsí

La Generalitat finança els més de 20.800 euros per adaptar la distribució de l’espai de l’escola pública de Llavorsí per evitar que els nens hagin de travesar una aula per dirigir-se als lavabos. Els treballs van començar aquesta setmana, segons va explicar l’alcalde, Josep Vidal, i està previst que acabin d’aquí a dos o tres setmanes per poder estrenar el nou curs escolar amb les instal·lacions renovades.

Vidal va indicar en aquest sentit que la conselleria d’Ensenyament ha estat molt receptiva amb aquesta situació ja que el fet que els nens hagin de travessar una classe interromp el desenvolupament normal de les matèries que s’imparteixen en aquell moment. Per aquesta raó, la Generalitat habilita un passadís i una entrada alternativa perquè els alumnes de cada aula puguin accedir als serveis directament.

Aquesta mesura s’ha adoptat després de les reclamacions de l’ajuntament, el col·legi i l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de la població, ja que l’actual disposició de l’espai no era la millor per fer les classes sense molèsties.