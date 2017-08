Greu una nena a Organyà al caure vint metres amb un parapent

Una nena de vuit anys va resultar ferida de caràcter greu ahir a última hora de la tarda després de precipitar-se al buit des d’una alçada d’entre 20 i 30 metres quan anava en parapent, segons van informar els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El sinistre es va produir, per causes desconegudes i que s’estan investigant, cap a les 19.50 hores a la zona d’aterratge, segons van informar aquestes mateixes fonts. Tot apunta que la petita anava al costat d’un adult en un parapent biplaça. Fins a la zona es van desplaçar una dotació dels Bombers i un helicòpter del SEM, que va arribar al lloc cap a les 20.25 hores. La petita va rebre les primeres atencions in situ i va ser evacuada en helicòpter medicalitzat a l’Arnau de Vilanova de Lleida amb pronòstic greu, segons el SEM.

Dijous de la setmana passada dos parapentistes van resultar ferits en dos accidents simultanis a l’aeròdrom d’Organyà. Un parapentista va tenir un accident a la pista d’aterratge i un altre es va precipitar a la zona d’enlairament.