La soja, l’últim cultiu al canal Algerri-Balaguer

Camp d’assaig de 10 hectàrees a Castelló de Farfanya

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El canal Algerri-Balaguer rega prop de 7.000 hectàrees dels municipis d’Algerri, Albesa, Castelló de Farfanya, Menàrguens i Torrelameu, a l’espera de l’últim sector, el de Balaguer, on aquests últims mesos s’han iniciat les obres per regar prop de 800 hectàrees. En aquesta zona es poden trobar finques de cultius tan diverses com el panís, els pèsols o les cebes. No obstant, la plantació de soja ha estat l’últim cultiu que ha incorporat el canal. Es tracta de 8 hectàrees a Castelló de Farfanya, que va acollir el primer camp d’assaig de soja de segona collita. Aquest cultiu pot arribar a