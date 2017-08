Mor una conductora al caure per un barranc a l'N-230 a Bossòst

L’accident es va registrar en aquesta carretera en direcció a Vielha després d’una sortida de via || Quatre ferits lleus més en un xoc a l’N-260 a Bellver de Cerdanya

La conductora d’un turisme va morir ahir al patir una sortida de via amb el vehicle i caure per un barranc a l’N-230, al terme municipal de Bossòst, a la Val d’Aran. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l’accident va tenir lloc a les 19.43 hores al punt quilomètric 176,5 d’aquesta via, en direcció a Vielha. Per causes que es desconeixen i s’investiguen, la conductora, única ocupant del vehicle, va perdre el control i va patir una sortida de via, i va caure per un barranc de diversos metres. A causa de l’accident, la dona va perdre la vida.

Fins al lloc del sinistre es van traslladar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i quatre vehicles de Pompiers d’Aran. Amb aquest accident mortal, s’eleven a 27 les persones que han mort a les carreteres lleidatanes en el que va d’any, vuit més que les del mateix període de l’any 2016.



Dos persones pateixen ferides de caràcter lleu en una col·lisió entre dos vehicles a Alcarràs

D’altra banda, un xoc entre dos turismes va causar ahir ferides lleus a quatre persones i va obligar a tallar l’N-260 durant més d’una hora al pas per Bellver de Cerdanya. Segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), els fets van ocórrer poc després de les deu del matí al quilòmetre 198 de l’esmentada via, quan per causes que es desconeixen van col·lidir dos turismes. Quatre persones van patir ferides de caràcter lleu i van ser ateses pel SEM. L’accident va obligar a tallar la via en els dos sentits de la marxa durant una hora, des de les 10.50 a les 11.58 hores, segons Trànsit, fet que va originar retencions quilomètriques. Quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra van intervenir en l’incident. D’altra banda, dos persones van resultar ferides lleus en un altre accident entre dos vehicles a Alcarràs. Segons els Bombers, els fets van ocórrer a les 15.21 hores al quilòmetre 7 de l’L-800, quan van col·lidir una furgoneta Renault Kangoo i un Opel Vectra. Els ferits van ser traslladats en ambulància a l’Arnau de Vilanova.