Una veïna de Vielha de 40 anys, la conductora morta ahir a Bossòst

L’accident va tenir lloc en la N-230 en direcció Vielha quan el vehicle va sortir de la via i va caure per un barranc

La conductora que va morir ahir a Bossòst en un accident a la N-230 és una veïna de Vielha de 40 anys, segons ha informat avui el Servei Català de Trànsit. L'accident va tenir lloc a les 19.43 hores al punt quilomètric 176, en direcció Vielha. Per causes que es desconeixen i s'estan investigant, el vehicle va patir una sortida de via i va caure per un barranc. Fins al lloc de l'accident es van traslladar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i cinc vehicles dels Pompiers d'Aran, que van efectuar tasques d'excarceració de la víctima.Aquesta víctima eleva a 27 les persones mortes en accidents de trànsit en el que va d'any a Lleida, nou més que en el mateix període de 2016.